Ligue 1 : le Conseil d'État suspend les relégations d'Amiens et Toulouse

publié le 09/06/2020 à 16:18

Les clubs d'Amiens et du Toulouse FC pourraient-ils échapper à la relégation en Ligue 2 ? Le Conseil d'État s'est en tout cas exprimé ce mardi 9 juin à ce sujet et a suspendu leur relégation. L'institution s'est également prononcée sur le recours de l'Olympique Lyonnais concernant une reprise cet été du championnat de Ligue 1, et l'a rejeté.

Le juge des référés "valide la fin de la saison et le classement mais suspend les relégations", est-il écrit dans un communiqué de presse résumant cette ordonnance très attendue. Le magistrat enjoint la Ligue de football professionnel (LFP), en lien avec la Fédération française (FFF), de réexaminer, d'ici au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice, qui pourrait se jouer à 22 équipes au lieu de 20 actuellement.