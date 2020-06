publié le 09/06/2020 à 17:10

C'est un problème qui peut paraître plutôt mineur mais qui s'avére très gênant pour les porteurs de lunettes. Au moment de mettre un masque pour se protéger du coronavirus, les verres sont parfois envahis de buée. Comment éviter donc ce désagrément ? Première chose, avec les masques chirurgicaux, franchement, il n'y a pas de problème. Intégré dans le haut du masque, vous avez une petite barrette métallique qui vous permet de bien "fermer" le masque. Car ce qui apporte de la buée, c’est quand vous expirez.

Pour les masques en tissu, l’idéal, ce serait qu’ils aient une petite ouverture sur la partie haute, à l’intérieur. Cela vous permettra d'insérer un mini bout de papier en aluminium bien serré. Vous le glissez et vous le pincez sur le nez et votre masque est hermétique.

Mais le plus efficace, c’est de garder les petits fils de fer utilisés par les boulangers pour fermer les sacs en plastique quand ils vous tranchent le pain dans la grosse machine. Ils sont fins, ils serrent bien et franchement c’est le mieux. Testé et approuvé !