Dix jours après le meurtre de Samuel Paty, un jeune Tchétchène de 22 ans a été mis en examen dimanche à Blois pour "apologie d'actes terroristes". Il a été repéré sur les réseaux sociaux, après avoir "liké" la photo sordide de Samuel Paty décapité, postée sur Twitter. Les gendarmes du Loir-et-Cher ont interpellé cet internaute en fin de semaine, à son domicile de Blois.

Lors des perquisitions, ils ont trouvé plusieurs couteaux de combat et des répliques d'armes de poing. Le matériel informatique du suspect a également été saisi, il est en cours d'exploitation mais il révèle déjà des échanges, des écrits susceptibles d'être qualifiés d'"apologie d'actes terroristes".

Lors de sa garde à vue, le mis en cause a expliqué aux enquêteurs ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait sur Twitter, de ce like en réaction à la photo. Il a également minimisé la portée de ces écrits et contesté toute radicalisation. Il a pourtant été déféré devant le juge dimanche matin et placé en détention provisoire.

