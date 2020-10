publié le 25/10/2020 à 16:07

Lewis Hamilton est entré ce dimanche 25 octobre 2020 dans les livres d’histoire en devenant le premier pilote a remporté 92 victoires en Grand Prix de Formule 1. Déjà sextuple champion du Monde, le pilote Mercedes succède à l’Allemand Michael Schumacher qui en 19 saisons en avait remporté 91 et glané sept titres mondiaux.

Sur le circuit de Portimao au Portugal et à l’occasion de cette 12e manche du Championnat du Monde 2020, Lewis Hamilton qui avait pourtant raté son départ se retrouvant 3e derrière Bottas et Sainz après être parti en pole position a vite repris le contrôle de la course au 20e tour pour ne plus laisser l’opportunité à ses concurrents de revenir à sa hauteur.

Lewis Hamilton, qui s’impose donc pour la neuvième fois cette saison en devançant son co-équipier finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull, se rapproche un peu plus d’un septième titre mondial en fin de saison ce qui lui permettra d’égaler Michael Schumacher.

Avec cette 92e victoire en Grand Prix, Lewis Hamilton s’offre donc à 35 ans un nouveau record après ceux du nombre de pole position (97) et de podiums (161). Lewis Hamilton qui avait déjà été en 2008, à 23 ans et 8 mois, le plus jeune champion du Monde de F1 avait également été, lors de sa première saison en Formule 1 en 2007, le plus jeune vice-champion du Monde derrière Kimi Räikkönnen.

Il reste désormais cinq Grand Prix à Lewis Hamilton pour remporter un septième titre mondial en 14 saisons en Formule 1. Lors de ce Grand Prix du Portugal qui se déroulait pour la première fois sur le circuit de Portimao, les Français ont connu des fortunes diverses. Romain Grosjean qui trois jours plus tôt avait annoncé que son écurie Haas ne le conserverait pas en 2021 termine 16ème. Quant à Esteban Ocon sur sa Renault et Pierre Gasly sur son Alpha Tauri, ils terminent respectivement aux 8e et 7e places.

Prochain Grand Prix le dimanche 1er novembre à Imola en Italie.