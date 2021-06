publié le 08/06/2021 à 05:45

Un nouveau procès pour Jacques Rançon. Le tueur de la gare de Perpignan sera jugé à partir de ce mardi 8 juin à Amiens pour le meurtre d'Isabelle Mesnage, une jeune femme de 20 ans retrouvée morte il y a 35 ans. L'ancien magasinier a été condamné à perpétuité pour le meurtre de deux femmes. Et c'est cette condamnation qui a permis de rouvrir le "cold case" de la Somme.

Pendant plus de 30 ans, la mort d'Isabelle Mesnage est restée inexpliquée. Le corps de la jeune femme de 20 ans a été retrouvé mutilé près d'un bois à Cachy (Somme), à l'est d'un bois. Il n'y a pas de suspect, aucune piste, un non-lieu est donc rendu en 1992. Mais des années plus tard, en 2014, Jaques Rançon est arrêté pour le meurtre de deux femmes à l'autre bout du pays, à Perpignan.

Les avocats de la famille d'Isabelle Mesnage tiquent : il y a beaucoup de similitudes dans le mode opératoire, notamment des mutilations sexuelles. Ils obtiennent la réouverture de l'enquête et Jacques Rançon, incarcéré pour les meurtres de Perpignan, finit par avouer à sa septième audition. Même s'il s'est ensuite rétracté, il a donné des détails que seul lui pouvait connaître, assurent les avocats de la famille de la victime.

