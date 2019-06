Jacques Rançon, itinéraire d’un tueur en série

et Emilien Vinee

publié le 25/06/2019 à 21:00

La semaine dernière, le tueur en série Jacques Rançon a fait de nouveaux aveux à propos d’un crime commis en 1986, il y a 33 ans dans le département de la Somme où il habitait à l’époque.



Le 28 juin 1986, Isabelle Mesnage, 20 ans, informaticienne à l'hôpital d'Amiens, fait du stop, à Fouilloy, dans la Somme, près d'Amiens, après un match de tennis. C'est le début de l'après-midi. Jacques Rançon a 26 ans. Il s’arrête. La jeune femme monte dans sa voiture. Il l'emmène alors dans un bois, elle crie, il la viole, il la frappe, il l'étrangle et il la découpe…



Le corps d'Isabelle Mesnage est retrouvé le 3 juillet dans ce bois de la commune de Cachy, à une douzaine de kilomètres d'Amiens. Ses vêtements sont en partie déchirés et des objets lui appartenant sont disséminés non loin du cadavre. Mais l’état du crops ne permettra pas d’établir la cause exacte de la mort ni même s’il y a eu viol.

Faute d'élément probant, l'enquête avait piétiné jusqu'à un non-lieu prononcé en février 1992.

L’affaire a été relancée il y a quelques mois grâce à l’intervention de M° Corinne Hermann, spécialiste avec son confrère Didier Seban des cold cases.

Pendant l’instruction du procès de Jacques Rançon qui avait été rattrapé par son ADN 18 ans après le 1er meurtre dans l’affaire des disparues de Perpignan, elle avait été frappée par la « signature criminelle » de Jacques Rançon, qui mutilait les cadavres de ses victimes systématiquement. Une nouvelle autopsie du corps d’Isabelle Mesnage et l’étude attentive des photos de la scène de crime, lui avaient fait penser au mode opératoire du tueur de Perpignan.

Il faut ajouter que Jacques Rançon vivait à cette époque dans le département de la Somme et qu’il avait été condamné pour une tentative de viol à quelques kilomètres de l’endroit où le corps d’Isabelle Ménage avait été retrouvé...



Nos invités

Thibault Solano, journaliste à L’Express, auteur du livre « Les Disparues », M° Corinne Hermann, avocate de la famille Mesnage, Michèle Fines, journaliste réalisatrice de télévision.