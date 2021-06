Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du Rassemblement national, a été testé positif au coronavirus le 2 novembre 2020

et AFP

publié le 07/06/2021 à 20:28

"La campagne électorale ne permet pas toutes les calomnies", a prévenu Jordan Bardella. Le numéro 2 du Rassemblement national a annoncé lundi 7 juin qu'une plainte en diffamation "est engagée" et sera formalisée "dans le courant de la journée", contre Valérie Pécresse. Cette dernière, rivale de Jordan Bardella pour les régionales en Île-de-France, avait posté des tweets visant des candidats RN.

"Ces méthodes de voyous qui consistent à faire passer nos candidats pour des fous, pour des nazis, cette méthode qui a à peu près 40 ans est révolue et ne marche plus", a affirmé le numéro 2 du RN ce lundi au Talk du Figaro. "Probablement que Mme Pécresse est un petit peu gênée parce que nous sommes en train de mettre sur la table un certain nombre de dossiers, de compromission de ses élus avec l'islamisme radical au cours de la mandature", a-t-il ajouté.

L'équipe de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, avait dénoncé la présence sur les listes de Jordan Bardella de plusieurs candidats ayant tenu des propos relevant de la "haine des musulmans", de "l'antisémitisme" et du "racisme", notamment "contre les Chinois", sur les réseaux sociaux. De son côté, Jordan Bardella estime que la présidente sortante d'Île-de-France "entretient une ambiguïté avec l'islamisme radical".