Affaire Troadec : la ferme de l'horreur

En ce mois de février 2017, Martine, la sœur de Brigitte Troadec s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. La dernière fois qu'elle l'a eue au téléphone, c'était le 16 février et tout allait bien. Depuis plus rien. Martine décide d'alerter la police. Le 23 février, une patrouille se rend au domicile de la famille Troadec et constate son absence. Les indices semblent correspondre à un départ précipité ou un drame. Quatre personnes manquent à l'appel : Pascal Troadec, son épouse Brigitte et leurs enfants, Sébastien et Charlotte.

Il y a de nombreuses traces de sang dans la demeure. Tous les téléphones portables ont été emportés sauf celui de Sébastien. Aucune arme n'est retrouvée dans la maison et les voitures des parents n'ont pas bougé. Il ne manque que la voiture de Sébastien. Le procureur de Nantes, Pierre Sennès, annonce la disparition de la famille Troadec et qu'on peut presque parler de scène de crime. Il explique que les traces de sang retrouvées au domicile permettent de conclure que les blessures subies doivent être très graves et ont sans doute entraîné la mort de certains protagonistes.

Les enquêteurs s'intéressent à la piste du fils Sébastien, présenté comme perturbé. Dès le 1er mars, plusieurs indices vont faire surface, en Bretagne, puis à Saint-Nazaire. Le véhicule de Sébastien, entièrement nettoyé, est retrouvé le 2 mars, à 55 kilomètres de leur domicile. L'enquête va rapidement faire un grand pas en avant et faire apparaître un scénario morbide.

Nos invités

Olivier Boy, journaliste RTL

Me Cécile De Oliveira, avocate des deux sœurs et de la mère de Brigitte Troadec

Me Thierry Fillion, avocat de Hubert Caouissin

