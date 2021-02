publié le 10/02/2021 à 18:50

La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen et le député européen Gilbert Collard ont comparu en correctionnelle, ce mercredi 10 février, pour avoir diffusé, sur Facebook et Twitter, des photos de crimes commis par Daesh, fin 2015. Dans ses réquisitions, le parquet de Nanterre a réclamé 5.000 euros d'amende contre chacun d'entre eux.

Selon l'accusation, ces photos choquantes étaient susceptibles d'être vues par des mineurs et en les diffusant, les deux responsables politiques tombent sous le coup de l'article 227-24 du Code pénal qui protège les moins de 18 ans d'images portant atteinte à la dignité humaine.

De son côté, Marine Le Pen crie à une instrumentalisation de la justice : "C'est un procès politique, il a été demandé par le ministre de l'Intérieur et le pauvre parquet cherche pendant plusieurs jours sur quelles bases il pourrait poursuivre Marine Le Pen et il n'en trouve pas". La présidente du Rassemblement national et le député européen expliquent que la diffusion des photos visaient à dénoncer Daesh et réfutent toute idée d'atteinte aux mineurs.

Le procureur a reconnu que les prévenus avaient le droit de diffuser ces messages mais qu'ils devaient s'assurer qu'aucun mineur ne les verrait. "Vous renverser la charge de la preuve" s'est insurgée la défense, qui plaide la relaxe.

