FC Nantes : Raymond Domenech écarté après seulement 7 matches

publié le 10/02/2021 à 15:04

Qui est le plus fautif ? Le président Waldemar Kita de l'avoir choisi plus de 10 ans après sa dernière expérience sur un banc de touche, celui de l'équipe de France en Afrique du Sud, plus de 27 ans après son dernier passage dans un club de première division (Lyon), à l'âge de 69 ans ? Ou Raymond Domenech lui-même ?

Nommé entraîneur de Nantes le 26 décembre dernier en remplacement de Christian Gourcuff, l'ancien sélectionneur a été écarté de son poste mercredi 10 février, après seulement sept matches au chevet des Canaris. S'il a débuté par trois matches nuls contre Rennes (0-0), à Montpellier (1-1) et face à Lens (1-1), l'ancien défenseur moustachu n'est pas parvenu à décrocher la victoire tant attendue depuis le 8 novembre (0-2 à Lorient).

Battu ensuite à Metz (2-0), par Monaco (1-2) et Lille (0-2) - avec un nul (1-1) à Saint-Étienne dans l'intervalle -, Nantes occupe la 18e place, synonyme de barrage contre un club de Ligue 2 en fin de saison, après 24 journées. Le club sacré huit fois champion de France entre 1965 et 2001 reste sur 15 matches sans succès ; il n'en a gagné que trois cette saison, contre Nantes (1re journée) et Brest (7e) avant le succès à Lorient (10e journée).

Kombouaré pressenti

Le troisième entraîneur de Nantes cette saison sera probablement Antoine Kombouaré, ancien défenseur central de la maison (1983-1990), sans club depuis un peu plus d'un an et une dernière expérience de deux mois et demi seulement à Toulouse. L'homme de 57 ans est également passé durant sa carrière de coach par Strasbourg, Valenciennes, le PSG, Al-Hilal en Arabie Saoudite, Lens, Guingamp et Dijon.

Depuis août 2007 et le début de l'ère Waldemar Kita à Nantes, 15 entraîneurs sont déjà passés sur le banc : Michel Der Zakarian (à deux reprises), Christian Lapierre, Élie Baup, Gernot Rohr, Jean-Marc Furlan, Baptiste Gentili, Philippe Anziani, Landry Chauvin, René Girard, Sergio Conceiçao, Claudio Ranieri, Miguel Cardoso et Vahid Halilodzic avant Gourcuff et Domenech.