Crédit : DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Le policier de 24 ans était-il directement menacé par la voiture lorsque le conducteur a démarré en plein contrôle ? C'est la question à laquelle les juges vont devoir tenter de répondre. Après 48 heures de garde à vue et de nombreux témoignages recueillis par l'IGPN, les conditions dans lesquelles le policier a tiré continuent d'interroger les enquêteurs.

Le Parquet de Paris a donc demandé la mise en examen criminelle du gardien de la paix ainsi que son désarmement et une affectation dans un bureau. Les deux juges chargés de l'enquête pourront suivre cette analyse ou, au contraire, décider de placer le policier sous le statut intermédiaire de témoin assisté. Pour rappel, le code pénal requiert deux conditions pour l'usage des armes par les forces de l'ordre : une absolue nécessité et une stricte proportionnalité.

Dans la nuit de dimanche à lundi, sur le Pont Neuf à Paris, deux personnes sont décédées à la suite de tirs de policiers. La voiture dans laquelle ils se trouvaient aurait foncé sur des policiers.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Emmanuel Macron était à Cergy (Val-d'Oise) ce mercredi. Pour son premier déplacement après sa réélection, il a été accueilli par une foule nombreuse et pas forcément acquise à sa cause. Le président en a profité pour dresser le portrait-robot du futur Premier ministre "attaché à la question sociale et environnementale".

Législatives - Le Parti socialiste et la France insoumise semblent se diriger vers un accord d'alliance. Ces derniers ont estimé "qu'il n'y avait pas de point de discussion qui paraissait insurmontable". Cependant, cela semble plus compliqué du côté des écologistes. Les militants devraient être consultés dans les jours à venir.

Didier Raoult - Les autorités sanitaires ont dénoncé des années de "graves manquements" dans le cadre d'essais cliniques à l'IHU dirigé par Didier Raoult. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé qu'elle allait saisir la justice et exiger une remise en ordre de l'organisme.