Les acteurs du film "BAC Nord" Gilles Lellouche, Karim Leklou et François Civil.

Bien sûr, "Tommy" (son prénom a été modifié) a payé son ticket dès les premiers jours pour aller voir le film qui porte le nom de sa brigade, BAC Nord. "La plupart de mes collègues en ont pensé du bien. On aime beaucoup les acteurs. C’était réaliste sur pas mal de points", a-t-il confié sur RTL.

La fiction au million d'entrées, sortie en août 2021, dépeint le quotidien de membres de cette brigade dont l'histoire a été rendue célèbre par une affaire judiciaire. "Sur une intervention récente, on nous a balancé des caddies de supermarchés dessus. 6 ou 7 caddies empilés envoyés de face par deux guetteurs contre notre voiture, ça nous a fait exploser un pneu et endommagé la carrosserie. Mais contrairement au film, notre hiérarchie ne nous reproche jamais de revenir avec du matériel abîmé", a rapporté "Tommy".

Il a également expliqué que les relations entre un policier et son "indic" se sont normalisées depuis 10 ans, avec la création d’un fichier national des "sources" policières et une rétribution par virement bancaire. Plus besoin de "taper" dans les saisies de drogue pour payer son "indic". C’est justement ce qui est reproché à 12 anciens agents de la BAC Nord qui seront jugés en appel au mois de septembre par le tribunal correctionnel.



"Et puis autre différence avec le film : aucun délinquant ne nous dit 'tu sors de la cité' ou 'tu n’y mets pas les pieds', c’est hors de question. Nous, on rentre dans toutes les cités, même la Kasté (la Castellane ndlr) même si parfois ça part en vrille, on y va. Il n’y a personne qui nous dit de faire marche arrière, parce qu’on reste la BAC Nord", conclut Tommy.