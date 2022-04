Sécurité : comment rendre la police plus efficace ?

Ce mercredi 27 avril, un policier de la Bac Nord de Marseille racontait son quotidien à l'antenne de RTL. "Des gens qui n’ont rien à voir avec les délinquants stockent des oignons ou des yaourts dans des congélateurs. Ça durcit et ils nous les balancent dessus. Ça abîme nos capots, quand ça ne nous tombe pas directement dessus. On a conscience que l’on risque nos vies, mais si on ne le fait pas, qui va le faire ?".

Les violences à l'encontre des forces de l'ordre ne cessent d'augmenter. Dans les années 2000, on enregistrait environ 40.000 agressions verbales ou physiques. Dans les années 2020, on est plutôt sur 60.000 agressions. Quand on appartient aux forces de l'ordre, on a près de cinq fois plus de chances de se faire agresser qu'un citoyen ordinaire. En revanche, le nombre de morts au sein de la police a diminué, de 88 en 10 ans dans les années 80 à 90 à 36 morts entre 2010 et 2020. On peut en déduire que les policiers sont mieux protégés, mieux habitués à gérer la violence mais aussi moins d'attaques frontales envers les forces de l'ordre.

Aujourd'hui l'activité des policiers se concentre sur le trafic de stupéfiants. Les braquages et prises d'otage se font de plus en plus rares en comparaison avec les années 80 par exemple.

Un manque d'organisation

Le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas seulement un manque de moyens mais aussi d'organisation et surtout un manque de policiers sur le terrain. Selon Capital, entre 2015 et 2020 les effectifs de policiers ont augmenté de 8.000 mais le nombre d'agents dans la rue a chuté de 10%. En cause : trop de tâches administratives, trop de missions annexes telles que le procurations pour les élections ou les gardes statiques. Alors, pour assurer le terrain, ils doivent faire des heures supplémentaires, qui ne sont jamais rattrapées.

Il existe aussi un véritable problème de formation. Afin de former plus de monde à peu de frais, le cursus a été raccourci à 8 mois au lieu de 12 et on a baissé le niveau. Concernant la formation continue, ce n'est pas mieux. Plus d'un tiers des policiers n'ont pas le temps d'effectuer leurs trois séances annuelles de tir.