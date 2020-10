publié le 03/10/2020 à 18:52

La pluie a cessé depuis ce samedi matin dans les Alpes-Maritimes, laissant voir un paysage de désolation et de très gros dégâts dans trois vallées près de Nice, dans le massif des Alpes. Environ 12.000 foyers sont toujours privés d'électricité, mais c'est le bilan humain qui est le plus terrible : 8 disparus et 10 personnes toujours recherchées... L’arrêt des communications téléphoniques permet d’espérer encore.

Jean Castex s'est rendu sur place à la mi journée, il a survolé la zone sinistrée et assure bien évidemment toutes les victimes et cette région de la solidarité nationale. "Je ne vous cache pas notre vive inquiétude sur le bilan définitif de cet épisode", a indiqué le Premier ministre. "La procédure de catastrophe naturelle" est "engagée" pour que le Conseil des ministres "puisse la déclarer dès mercredi prochain", a ajouté le chef du gouvernement.

"Au moment où je vous parle, la priorité est à la recherche des victimes, à l'approvisionnement et à l'hébergement des populations sinistrées et au rétablissement des moyens de communication, notamment avec les 12 communes qui ont été les plus durement frappées", a-t-il poursuivi.

En Italie, les intempéries qui ont frappé le nord-ouest du pays dans la nuit de vendredi à samedi ont fait au moins un mort et 17 disparus, selon un nouveau bilan provisoire des autorités locales.

