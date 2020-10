Tempête Alex : toits envolés, courant coupé... La Bretagne se réveille sonnée

publié le 02/10/2020 à 07:38

La Bretagne doit faire face ce vendredi 2 octobre au matin aux dégâts de la tempête Alex. Des rafales de vent impressionnantes ont été enregistrées : jusqu'à 186 km/h à Belle-Ile-en mer et 157 km/h à Groix.

Les vents violents continuent toutefois à sévir sur la région, avec des risques de crues et d'inondations. Le Finistère et les Côtes-d'Armor restent en vigilance orange, et le Morbihan et l'Ile-et-Vilaine sont descendus en vigilance jaune.

Dans la nuit, le Morbihan était passé en vigilance rouge pour "vent violent". Dans le département, 80.000 personnes seraient privées d'électricité ce vendredi matin. Mais la situation est "en train d'être vérifiée avec Enedis", a assuré le préfet du département, Patrice Faure, qui appelle sur RTL à la prudence.

Selon le préfet, 1.200 pompiers et membres des forces de l'ordre ont été mobilisés.

[#TempeteAlex]⚠️

Le passage de la tempête a fragilisé des arbres et des structures (toitures...)

⚠️Soyez très prudents même si le vent souffle moins fort

Les pompiers du #Morbihan sont toujours à pied d'oeuvre sur le terrain et interviennent notamment sur des chutes d'arbres pic.twitter.com/6EK2Z2EgOx — Préfet du Morbihan (@Prefet56) October 2, 2020

En tout, "206 interventions des pompiers" ont eu lieu "pour 151 arbres sur la voie publique", a déclaré Patrice Faure au micro de RTL. A cela s'ajoute des chutes d'objets divers.

La toiture d'un collège envolée

Aucun blessé n'est à déplorer, mais cinq campings ont été évacués et la toiture d'un collège de Vannes a été emportée.

La toiture du collège Notre-dame de Menimur à Vannes, arrachée par le vent. Elle bloque encore la rue. #TempeteAlex pic.twitter.com/0Ym6v0lvGm — Hugo Puffeney (@puffeney) October 2, 2020

En prévention de la tempête, plusieurs ponts ont été soumis à des restrictions de circulation, comme le pont Saint-Nazaire ou le pont de Cheviré à Nantes. À Nantes justement, la ville a annoncé la fermeture vendredi et jusqu'à nouvel ordre, de tous les parcs et jardins de la ville.

La circulation des trains est aussi interrompue entre Quimper et Rennes et entre Rennes et Nantes, au moins jusqu'en fin de matinée. La SNCF a également indiqué que des perturbations importantes étaient à prévoir dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine.

Les liaisons maritimes avec Belle-Ile, la plus grande île du Morbihan, sont aussi suspendues, a annoncé la compagnie Océane, qui assure ces traversées. Les sentiers littoraux sont interdits jusqu'à samedi matin. Ce vendredi matin, les établissements scolaires et d'accueil des mineurs sont tous fermés dans le département.