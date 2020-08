publié le 04/08/2020 à 18:34

Le conducteur du poids-lourd qui a percuté et tué un piéton la nuit dernière à Harnes, dans le Pas-de-Calais, a été interpellé ce mardi 4 août. Le conducteur ayant pris la fuite était activement recherché. Il a finalement été interpellé sur son lieu de travail à Lille, dans une entreprise de transport.

Ce chauffeur routier de 62 ans circulait dans les rues de Harnes cette nuit. Il était un peu plus de 4h quand le conducteur a percuté de nombreux véhicules, ainsi que la clôture de la maison d'un riverain. L'homme de 57 ans et son fils de 18 ans sont alors descendus dans la rue pour raisonner le chauffeur du camion, mais le véhicule a poursuivi sa course percutant le riverain et traînant la victime sur plusieurs mètres.



L'homme est décédé sur place sous les yeux de son fils, extrêmement choqué. Pour l'heure, le conducteur n'a pas expliqué son comportement en garde à vue.

À écouter dans ce journal :

Coronavirus - Le Conseil scientifique appelle les Francais à la plus grande vigilance. "Nous pouvons à tout moment basculer vers une reprise incontrolée de l'épidémie de Covid-19 en France, tout dépendra du comportement des citoyens", prévient l'instance. Une nouvelle vague est "hautement probable" ces prochains mois.

Port du masque - Le masque sera sans doute bientôt obligatoire dans les rues de Paris. C'est en tout cas ce que souhaite Anne Hidalgo. La maire de la capitale demande ce mardi 4 août au soir au préfet de police de prendre un arrêté en ce sens. Les parcs et jardins pourraient être les premiers concernés.

Aides à domicile - Emmanuel Macron était en déplacement à Toulon ce mardi 4 août. Le chef de l'État a annoncé le déblocage de 160 millions d'euros pour les aides à domicile, grands oubliés de la prime Covid. Une prime, qui leur sera versée "avant Noël", après instruction des dossiers "entre septembre et décembre", permettra "de reconnaître pleinement le rôle" qu'ils ont joué pendant la crise épidémique.