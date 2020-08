Pas-de-Calais : un homme écrasé par un poids-lourd, le chauffard en fuite

publié le 04/08/2020 à 13:17

Ce mardi 4 août, aux environs de 4h20 du matin, un homme de 54 ans a été tué, percuté par un poids-lourd, devant son fils de 18 ans, à Harnes (Pas-de-Calais). À l'arrivée des secours, ceux-ci n'ont pu que constater le décès de la victime, en arrêt cardio-respiratoire. Le conducteur du camion a pris la fuite et est recherché par la police, rapporte France Bleu.



Le fils de la victime était en état de choc à l'arrivée des secours et a été pris en charge par les pompiers. Il doit être entendu par les policiers pour comprendre ce qu'il s'est passé et tenter d'identifier le véhicule qui a percuté son père.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime poursuivait le camion après qu'il a constaté que celui-ci avait dégradé plusieurs voitures ainsi que la clôture de sa maison. Elle a poursuivi le poids-lourd en voiture avec son fils. Après l'avoir retrouvé, le père s'est placé devant le camion : le conducteur a alors accéléré et écrasé l'homme.