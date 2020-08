et AFP

03/08/2020

Les faits se sont déroulés ce dimanche 2 août peu après 10H00, entre l'avenue Michelet et la rue du Landy, près du marché aux puces de Saint-Ouen. Selon des témoins de la scène, une camionnette, roulant à vive allure, est sortie d'une impasse avec un homme accroché à son capot.

"Par des embardées et la percussion de véhicules en stationnement, le conducteur cherchait à faire lâcher prise à la victime et y parvenait 400 mètres plus loin", indique une source policière. À l'arrivée des secours, la victime, âgée d'une trentaine d'années, se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. L'homme est décédé peu de temps après, malgré l'intervention des secouristes.

D'après une source proche du dossier, une plaque d'immatriculation a pu être relevée. L'enquête pour meurtre est entre les mains de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. C'est la deuxième fois en deux semaines qu'un piéton est victime d'un chauffard dans le département.