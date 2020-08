publié le 04/08/2020 à 16:58

Confrontée à une reprise de l'épidémie de Covid-19, la ville de Paris devrait ordonner sous peu le port du masque en extérieur à certains endroits, révèle Le Monde ce mardi 4 août.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait demander au préfet Didier Lallement d'adopter rapidement un arrêté préfectoral en ce sens. La liste des rues et espaces concernés n'est pas encore connue, mais Le Monde précise que les quais de Seine, les rues commerçantes, les parcs et jardins, les marchés découverts et les zones avec des queues de touristes importantes seront touchés. Une telle mesure a déjà été adoptée dans de nombreuses villes de France.

Au 13 juillet, le nombre de personnes contaminées à Paris était de 27 pour 100.000 habitants, selon les chiffres de Santé Publique France. Un taux d'incidence bien au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 11,6 pour 100.000 habitants.

De plus, les procédures de dépistages à Paris sont confrontées à un problème de surfréquentation, et les queues importantes devant les laboratoires désincitent une partie de la population à se faire tester.