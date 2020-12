publié le 30/12/2020 à 18:46

En novembre 2016, le petit Tony, 3 ans, succombait aux violences répétées de son beau-père Loïc Vantal, dans le quartier Châtillons à Reims. Fait rarissime, le voisin qui habitait l'appartement du dessous a été poursuivi pour "non-dénonciation de mauvais traitements", car il était impossible qu'il n'ait pas entendu les cris incessants du petit garçon. En première instance, ce voisin avait été relaxé et il l'a de nouveau été en appel, ce mercredi 30 décembre.

Pour la justice, ce voisin n'avait pas une connaissance directe et certaine de la maltraitance. L'infraction n'est donc pas constituée, d'autant qu'elle exige de ne pas avoir agi. Or, cet habitant de l'immeuble "est le seul qui a tenté de briser le silence en avertissant le bailleur" souligne son avocat Me Charbonnier. Selon le juge, tout le monde a entendu Tony pleurer à un moment, alors pourquoi ne pas poursuivre d'autres voisins dans ce cas ?

Les associations de protection de l'enfance ne souhaitaient d'ailleurs pas qu'il y ait une condamnation. Certaines espéraient que ce procès ait une vertu simplement pédagogique : rappeler aux Français qu'ils ont obligation de faire des signalements lorsque des enfants sont maltraités.

