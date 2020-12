publié le 26/12/2020 à 09:50

Joyeux Noël en retard, surtout aux supporters du FC Nantes qui ont reçu un drôle de cadeau cette année : un nouvel entraîneur pour leur club pour qui ça sent cette saison le sapin. Et ce n'est pas n'importe qui : Raymond Domenech. Ma grosse cote c'est que l'ancien sélectionneur des Bleus de 2004 à 2010 va sauver Nantes et maintenir le club en Ligue 1.

Sur le papier c'est une mission tellement impossible que même Tom Cruise aurait sûrement refusé de venir à Nantes. De toute façon Tom, en ce moment, il a d'autres chats et d'autres techniciens, qui ne respectent pas les gestes barrières sur son tournage, à fouetter. Imaginez, Nantes est 16ème de Ligue 1 avec 15 points, juste 3 de plus que le trio de relégables. C'est le plus mauvais bilan des jaunes et verts depuis 2007 et au terme de cette saison-là, le club avait fini en deuxième division. Je ne voudrais pas être oiseau de mauvaise augure mais là ils y vont tout droit.

Il fallait redresser la barre et ça tombe bien, le président du club s'y connaît en la matière, lui qui est aujourd'hui est dans le business de l'allongement du pénis. Alors il a pris un nom qui claque dans le foot français : Raymond Domenech. Choix qui peut paraître étonnant puisque Raymond n'a plus entraîné de club depuis 27 ans, son dernier match était le 22 juin 1993 avec l'OL face à Zidane. À cette époque, deux tiers des joueurs actuels de Nantes n'étaient pas nés et ceux qui l'étaient avaient les oreilles qui saignaient en écoutant le numéro 1 du Top 50 de l'époque : "Je m'appelle Jordy j'ai 4 ans et je suis petit".