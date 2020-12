Bouches-du-Rhône : ce que l’on sait des deux corps calcinés retrouvés

publié le 29/12/2020 à 17:11

Deux corps calcinés ont été retrouvés en feu à quelques kilomètres de Marseille. Il semblerait à première vue qu'il s'agisse d'un règlement de comptes.

Aux alentours de quatre heures du matin, une équipe de la CRS autoroutière intervient après le signalement d'un véhicule en feu. Une Audi en feu sur une bretelle technique de l'autoroute A55 au niveau de la commune des Pennes-Mirabeau. Deux corps calcinés sont alors découverts : un premier sur le siège passager et un second dans le coffre de la voiture. Du côté du parquet d'Aix-en-Provence, on évoque la piste du règlement de comptes avec ce qu'on appelle la méthode dite du barbecue.

Les malfaiteurs abattent leur victime dans le coffre, avant d'y mettre le feu. Les corps ont ensuite été identifiés. Le parquet de Marseille s'est saisi de l'affaire et si cette piste est confirmée, cela porterait à douze le nombre de victimes liées à des règlements de comptes dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année.