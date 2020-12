publié le 29/12/2020 à 13:45

Avec une chaudière au gaz vient un danger : l'intoxication au monoxyde de carbone, cette substance inodore et non-irritante qui peut s'avérer dangereuse. C'est ce qui se serait passé, ce mardi 29 décembre, à Roubaix, dans le Nord.

Via son compte Twitter, le Service départemental d'incendie et de secours du Nord (SDIS 59) affirme que sept personnes ont été transportées à l'hôpital, dont trois dans un état "présumé grave" à la suite du dysfonctionnement d'une chaudière. Une opération réalisée avec le Samu, la Police nationale et le distributeur de gaz naturel GRDF.

Selon France 3 Hauts-de-France, les victimes ont été transportées dans des centres hospitaliers à Roubaix et dans les communes avoisinantes de Tourcoing et de Lille. L'Agence régionale de la santé (ARS) des Hauts-de-France, rappelle que "les intoxications accidentelles par le monoxyde de carbone touchent chaque année en France environ 1.000 foyers et plus de 3.000 personnes".

🚨 #Intervention

⚠️ Danger CO

7 personnes transportées dont 3 présumés graves, suite au dysfonctionnement de la chaudière



Un événement SINUS créé pour l'identification des victimes, du terrain jusqu'aux hôpitaux.



Opération menée avec concours @SamuNord @PoliceNat59 @GRDF pic.twitter.com/pvK7uqNEPl — SDIS 59 (@Sdis59) December 29, 2020