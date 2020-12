Agression au couteau à Antony : un suspect mis en examen pour crime raciste

et AFP

publié le 15/12/2020 à 18:45

Trois personnes, dont deux d'origine roumaine, ont été violemment agressées au couteau samedi 12 décembre au soir à Antony dans les Hauts-de-Seine. Un suspect, atteint de troubles psychologiques importants, de type schizophrénique, a été mis en examen pour tentatives de meurtres "en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion", a indiqué ce mardi 15 décembre le parquet de Nanterre.

La circonstance de racisme a été retenue "à ce stade de l'ouverture de l'information judiciaire" car le mis en cause a "expliqué son geste par l'origine des victimes", notamment rom, a par ailleurs précisé le parquet. L'objectif de l'information judiciaire ouverte lundi est de "creuser cet aspect afin d'avoir les éléments pour retenir (la circonstance du racisme) ou non in fine".

Parmi les victimes se trouvent deux femmes, dont une de 59 ans, et un jeune homme de 19 ans. Deux personnes ont été gravement blessées, l'une d'elle se trouvait encore en réanimation ce mardi.