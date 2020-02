publié le 10/02/2020 à 18:44

Tuée le jour de son premier anniversaire, la petite Vanille a été victime d'un "acte prémédité". C'est ce qu'a annoncé ce lundi 10 février le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard, qui affirme par ailleurs que les services sociaux n'ont "pas commis d'erreur".

"Le mobile du passage à l'acte, il semble être lié à son départ du centre maternel (où elle était accueillie, NDLR). Départ qui lui a été annoncé le 3 décembre 2019, jour à partir duquel elle a décidé par divers moyens de donner la mort à son enfant" a-t-il indiqué devant la presse.

"Entre le 3 décembre et le 7 février, aucun signe ne nous permettait de penser que ce passage à l'acte était envisagé par la maman, a-t-il encore précisé. Au contraire, les éducateurs décrivent une évolution positive. Elle s'investissait de plus en plus et avait rassuré les personnes qui l'encadraient et qui l'accompagnaient sur le fait qu'elle avait une solution d'hébergement."

Selon lui, "c'est une maman qui avait un plan mais qui a caché ce plan et dissimulé sa situation réelle, qui est une situation de désœuvrement complet, d'isolement complet et de refus du départ du centre maternel."

