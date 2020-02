Paris : le siège de BlackRock envahi par des militants écologistes

publié le 10/02/2020 à 16:41

Une action surprise nommée "Avenir en feu" a eu lieu ce lundi 10 février au matin au siège parisien de l'entreprise américaine BlackRock. Plusieurs dizaines de militants écologistes se sont introduits dans les locaux durant deux heures, rapporte Le Parisien.

Les manifestants ont tagué les murs de slogans anti-capitalistes et écologistes ("Notre planète, votre crime", "Halte aux terroriches") et ont dégradé du mobilier. Dans une vidéo, on aperçoit les prix et les récompenses que l'entreprise a gagné tagués puis jetés à la poubelle par les militants.

Selon les informations de RTL, 17 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, dont quatre mineures pour "participation à une manifestation non-déclarée, dégradation et violence volontaire commise à l'encontre de la responsable de la sécurité du site".

Les locaux de #BlackRock pris pour cible à Paris après une intrusion au siège français. pic.twitter.com/F08RiVT7uK — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 10, 2020

Image forte.



Toutes les récompenses et les prix que #Blackrock a gagné ces dernières années sont tagués puis jetés à la poubelle par les militants écologistes.pic.twitter.com/oXemjiymIr — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) February 10, 2020

Le symbole de la capitalisation

Ce n'est pas la première fois que le siège du géant américain BlackRock est attaqué. Il y a un peu plus d'un mois, le 7 janvier, des cheminots avaient envahi le siège.

Considéré comme le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, le groupe est devenu pour les activistes le symbole de la capitalisation, et apparaît comme un bénéficiaire de la réforme des retraites.