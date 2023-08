Les infos de 18h - Incendie en Alsace : pourquoi un pôle de magistrats spécialisés a repris l'enquête

Crédit : Sathiri Kelpa / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Les flammes ont ravagé un gite et fait 11 morts en Alsace le 9 août 2023.

Deux jours après le terrible incendie qui a fait onze morts à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin, le parquet de Paris s'est saisi des investigations. Une enquête a été ouverte vendredi pour homicides et blessures involontaires "aggravés par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence". Le pôle des accidents collectifs, qui comprend des magistrats spécialisés compétents en France et à l'étranger, est désormais chargé du dossier.

Ces juges interviennent lorsque le nombre de victimes est élevé et lorsque les investigations s'annoncent complexes et techniques, comme lors d'accidents d'avions. Le pôle a notamment conduit l'enquête sur le crash du Rio-Paris en 2009, mais aussi des accidents industriels comme l'incendie au sein de l'usine de produit chimique Lubrisol en 2019. Pus récemment, le pôle accident collectif a été saisi de l'explosion de la rue Saint-Jacques à Paris, en juin, ou du volet français de celle sur le port de Beyrouth en 2020.

La responsabilité pénale au cœur de l'enquête

Les investigations se concentrent désormais sur la responsabilité pénale. "Les conditions juridiques et matérielles" de l'accueil dans le gîte posent question, écrivent les parquets de Colmar, initialement saisi, et de Paris, dans un communiqué commun. Les gendarmes et magistrats vont donc s'atteler à démêler les responsabilités éventuelles.

De nombreuses questions se posent, notamment autour de la sécurité de l'établissement. La propriétaire du gîte avait-elle le droit d'accueillir des vacanciers dans la grange, en plus de ses deux autres bâtiments d'hébergement, eux bel et bien déclarés ? Des équipements de sécurité avaient-ils été installés et vérifiés ? La commune avait-elle effectivement été laissée dans l'ignorance de la transformation de la grange en gîte, comme l'a affirmé l'adjoint au maire de Wintzenheim ? L'origine du feu doit également être déterminée.

D'après les informations de RTL, les constatations techniques sur les lieux de l'incendie par les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg sont désormais terminées.

