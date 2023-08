Incendie en Alsace : le gîte n'était pas aux normes, selon la vice-procureure de Colmar

Le gîte qui accueillait des adultes handicapés et qui a pris feu à Wintzenheim (Haut-Rhin), causant la mort de 11 personnes, n'était pas aux normes, a annoncé ce jeudi 10 août la vice-procureure de la République de Colmar, Nathalie Kielwasser. "Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire" et "ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public", a-t-elle précisé, confirmant une information de la radio locale France Bleu et du quotidien L'Alsace.

