Les manifestations de ce jeudi 19 janvier seront très encadrées. En tout, 10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire, dont 3.500 rien que dans la capitale. Ce mercredi, au micro de RTL, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué la présence possible d'un millier de manifestants radicaux.

Une note des renseignements territoriaux, consultée par le service police-justice de RTL fournit déjà quelques indices sur le profil de ces radicaux. Longue de neuf pages, la note confidentielle a été transmise en début de semaine aux autorités.

Les policiers spécialisés dans le suivi des mouvements sociaux alertent sur une présence "dispersée, mais significative" de ces éléments radicaux. À Paris, d'abord, où ils pourraient être entre 200 à 400 susceptibles de se placer en tête de cortège pour chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre. À Rennes et Nantes également, deux fiefs traditionnels de l'ultra-gauche, mais aussi à Limoges, c'est moins courant, qui est également citée...

Deux types de radicaux sont attendus selon les renseignements. D'une part des militants anticapitalistes susceptibles de dégrader des banques et d'autres symboles de la finance mondiale. D'autre part, des gilets jaunes "ultras", déçus par les tentatives de reprise du mouvement début janvier à Paris, très peu suivi. Pour résumer, la tonalité générale de la note, c'est vigilance et inquiétude limitée.

À écouter également dans ce journal

Cold case - Tiphaine Véron a disparu le 29 juillet 2018 à Nikkō au Japon. Depuis près de 5 ans, l'enquête piétine et ses proches se battent pour connaître la vérité. Ils viennent d’obtenir le transfert de son dossier au pôle cold case selon une information de RTL. Une avancée majeure.



Numérique - Le géant informatique américain Microsoft, invoquant l'incertitude économique et les changements de priorités de ses clients, va licencier environ 10.000 employés d'ici fin mars, ébranlant un peu plus un secteur de la tech déjà touché par plusieurs grands plans sociaux.

Ukraine - Le ministre ukrainien de l'Intérieur Denys Monastyrsky a été tué mercredi près de Kiev dans le crash de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts dont un enfant d'une école maternelle, alors qu'il se rendait sur la ligne de front en pleine guerre avec la Russie.

