Ces collectifs de Gilets jaunes n'avaient pas été refroidis par l'échec de la mobilisation en novembre dernier lorsque quelques centaines de personnes seulement avaient été recensés. Elles espéraient beaucoup de monde entre la place de Breteuil et Bercy. Et elles doivent de nouveau déchanter ce soir.

Un peu plus de 1.000 personnes étaient présentes dans le cortège. Les organisateurs en attendaient bien plus, eux qui essaient de redonner de l'élan au mouvement. Richie, qui est là depuis le début, espère quand même faire envoyer un message : "On ne va pas être des milliers aujourd'hui. Néanmoins, on vous envoie un message d'espoir, celui qu'il y a des gens déterminés. Ce qui est sûr, c'est que les gens se lèveront, car la situation est intenable."

Thierry réclame surtout des mesures pour le porte-monnaie : "Les revendications sont les mêmes qu'il y a quatre ans, c'est le pouvoir d'achat, c'est pouvoir remplir son frigo. Cela se traduit en terme d'inflation, ça se traduit en terme de hausse de l'électricité, du gaz, ce sont les conditions de vie de millions de Français qui sont à l'agonie." Aucun débordement n'a été signalé dans ce cortège encadré par des dizaines de policiers, qui doit se terminer vers 19H.

Cette faible mobilisation des Gilets jaunes doit soulager le gouvernement à deux semaines de la grande marche contre les retraites organisée par la Nupes, et à laquelle les syndicats pourront éventuellement se rallier.

