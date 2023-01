Ukraine : le ministre de l'Intérieur et 15 personnes tués après le crash d'un hélicoptère

Un hélicoptère s'est écrasé ce mercredi 18 janvier 2023 près d'une école dans la région de Kiev, tuant 16 personnes dont le ministre de l'Intérieur du pays, Denys Monastyrsky, son premier adjoint Levgueni Lenine et deux enfants, a annoncé la présidence ukrainienne. En outre, 22 blessés dont dix enfants ont été hospitalisés.

"Dans la ville de Brovary (banlieue Est de Kiev), un hélicoptère s'est écrasé près d'une maternelle et d'un immeuble d'habitation (...). Il y a des victimes", a indiqué le chef adjoint de l’administration présidentielle Kyrylo Timochenko sur Telegram. "Les ambulances, la police et les pompiers travaillent sur les lieux de l'accident", a-t-il ajouté. Selon la même source, "les informations sur les victimes et les circonstances" de cet incident sont "en cours d'élaboration".

"Au moment du drame, des enfants et des employés de l'établissement se trouvaient dans l'école maternelle", a indiqué le Oleksii Kouleba. "A ce stade, tout le monde a été évacué", a-t-il ajouté. Une porte-parole de la police ukrainienne pour la région de Kiev, citée par la télévision publique Suspilné, a indiqué de son côté qu'"un incendie s'était déclaré" au moment de l'accident.

Le crash a eu lieu à Brovary, une ville de quelque 100 000 habitants qui touche de la banlieue et de la capitale, Kiev. L'appareil qui s'est écrasé appartenait au service de l'Etat pour les situations d'urgence qui dépend du ministère de l'Intérieur, selon un porte-parole des forces aérienne ukrainiennes.

