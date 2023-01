Grève : à quoi faut-il s'attendre pour le 19 janvier ?

Les syndicats de nombreux secteurs appellent à la mobilisation jeudi 19 janvier, notamment dans les raffineries, chez les forces de l'ordre, dans l'éducation, à La Poste ou encore dans les transports. Sur les rails, sur la route, dans le ciel ou encore dans les bâtiments publics, les appels à la grève fleurissent.

Force ouvrière transport et logistique, qui regroupe les routiers, les ambulanciers ou encore les chauffeurs de cars, appellent les salariés de ces secteurs à cesser le travail. Sur les rails, tous les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à la grève. À la régie, les syndicats veulent défendre particulièrement leur régime spécial.

Dans les airs, le Syndicat national des pilotes de ligne invite tous les pilotes à participer à la manifestation. Pour autant, aucun préavis de grève n'a été déposé par le syndicat pour l'instant. Dans les ports, la CGT appelle les dockers à cesser le travail. Les expéditions de carburant seront probablement stoppées jeudi prochain, à l'appel de la CGT Pétrole pour sa première journée d'action, tout comme pour la CGT Mines et Énergie.

L'éducation, la santé et La Poste également impactées

Dans la fonction publique, des perturbations sont à prévoir à l'école où les syndicats d'enseignants appellent à la grève dans un communiqué commun. Les professeurs des écoles maternelles et primaires sont dans l'obligation de se déclarer gréviste. Vous devriez donc être mis au courant un peu en avance des conditions d'accueil de vos enfants. En revanche, ce n'est pas le cas au collège ou au lycée où les professeurs ne sont pas obligés de se déclarer.

Le secteur de la santé est également impacté. La CGT Santé et Action sociale a posé un préavis de grève spécifique pour la journée du 19 janvier. Enfin, le syndicat Sud PTT, la fédération des activités postales et des télécommunications, invite les salariés de La Poste à ne pas travailler. L'appel concerne entre autre les facteurs et les agents de bureau.

