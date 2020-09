publié le 01/09/2020 à 19:40

La vidéo de ces hommes armés dans la cité Mistral, à Grenoble avait fait scandale le 26 août. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis la plus grande fermeté, ordonnant plusieurs descentes de police. En réalité, tout cela n'était peut être qu'une mise en scène pour un clip. C'est en tout cas ce qu'affirme ce soir un rappeur du quartier, Corbak Hood, 16 ans.

Selon lui, les images de la semaine dernière faisaient partie de son clip, Chicagre : "On est venus pour tourner le clip avec un styliste et un metteur en scène. Les armes étaient factices et il n'y avait pas de drogue. C'est un clip banal, un coup de pub pour lancer ma carrière. Ça fait plaisir !", s'enthousiasme le jeune homme. Connaît-il les dealers de la cité ? Lui dit que non : "J'ai des liens avec personne, je suis juste un rappeur qui kick sa mère. Le procureur, je connais. Ça fait plaisir qu'un homme aussi haut placé parle de moi".

Lionel Beffre, préfet de l'Isère, est lui surpris de l'arrogance du jeune homme : "Il est jeune, il apprendra peut-être avec la vie. Et je crois que le procureur a bien l'intention de s'intéresser à ses œuvres. Vous m'expliquez que c'est un clip, c'est l'enquête qui le dira". Le procureur Eric Vaillant a lui l'intention d'ouvrir une enquête pour provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants et port d'armes prohibées.

À écouter également dans ce journal

Attentat de "Charlie Hebdo" - Alors que le procès de l'attentat de 2015 s'ouvre mercredi 2 août, le journal publie à nouveau les caricatures de Mahomet qui avaient provoqué l'ire des djihadistes. L'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la journaliste Zineb El Rhazoui s'expriment dans ce journal.

Rentrée des classes - Les 12 millions d'élèves français ont retrouvé l'école alors que leurs parents découvrent le masque obligatoire en entreprise. La plupart des enfants sont heureux d'avoir retrouvé l'école après six mois de cours à la maison.

Liban - Le président Emmanuel Macron est au Liban où il rencontre les différentes forces politiques du pays. Le président veut maintenir la pression sur l'aide internationale. Il a promis de revenir au mois de décembre.

Tour de France - Le Slovène Primoz Roglic remporte la quatrième étape au sprint mais le Français Julian AlaPhilippe garde le maillot jaune.