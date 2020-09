VIDÉO - Les "dealers" armés à Grenoble tournaient en réalité un clip de rap

publié le 01/09/2020 à 12:03

Les images avaient provoqué un tollé. On y voyait plusieurs hommes, lourdement armés et présentés comme des vendeurs de stupéfiants installés dans le quartier Mistral, à Grenoble. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait en réaction à ces vidéos évoqué "l'ensauvagement d'une minorité de la société" et ordonné une opération de police.

Mais il semblerait qu'il ne s'agisse pas de véritables armes, ni même de véritables drogues, mais plutôt d'une simple mise en scène pour le clip d'un morceau de rap.

Le musicien Corbak Hood a mis en ligne, le lundi 31 août, une vidéo accompagnant son morceau Chicagre. Apparaissent les mêmes individus, les mêmes armes et les mêmes drogues que sur ces vidéos qui avaient ouvert un débat sur l'insécurité à Grenoble.

À la fin de la vidéo, il est précisé que "les armes sont factices" et que les produits, identifiés comme étant des stupéfiants, étaient en fait à base de CBD, une molécule qui n'est pas formellement interdite en France.

Le jeune artiste semble ravi par le coup de projecteur offert par la couverture médiatique des enregistrements diffusés une semaine avant, n'hésitant pas à inclure des images de chaînes de télévision en début de clip.

> CORBAK HOOD - chicagre [ clip officiel]