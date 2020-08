Grenoble : des dealers s’exhibent avec des armes sur les réseaux sociaux

publié le 26/08/2020 à 02:34

Deux vidéos qui font le buzz sur Internet. Publiées lundi 24 août sur les réseaux sociaux, on peut voir sur l'une d'elles plusieurs dealers lourdement armés tenir un point de vente situé à proximité d’un parc pour enfants dans le quartier Mistral de Grenoble. Assis derrière une table recouverte de bonbons, les dealers fixent la caméra qui zoome sur différents bocaux, contenant plusieurs produits illicites vendus.



Comme le rapporte le Dauphiné Libéré, à l’origine du repérage de cette information, le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a confirmé que ces vidéos avaient bien été tournées dans le quartier du Mistral. Il les a qualifiées d’"inadmissibles".

La mairie de Grenoble a elle aussi condamné ces vidéos comme l’indique France Bleu, par la voix de son adjointe à la tranquillité publique, Maud Tavel, appelant au passage à des renforts de police afin de mettre fin à ce genre de pratiques : "On a l'air d'être sur une mise en scène. Pour impressionner qui ? Les jeunes, les autorités. En tout cas, c'est une condamnation ferme de la Ville de Grenoble et une pensée aux familles, aux enfants, aux gens qui travaillent sur le quartier. Il est du rôle de l'Etat de démanteler les trafics, il est du rôle de la ville de Grenoble de faire en sorte qu'on puisse y vivre dans de bonnes conditions, aller au travail, sortir de son immeuble, demain aller à l'école. D'ailleurs, on souhaite réitérer la demande de renforts complémentaires qui de notre point de vue est essentielle et vient en complémentarité avec l'action des élus locaux et des services publics".

