En jaune depuis sa victoire à Nice en conclusion de la 2e étape de ce Tour de France 2020, Julian Alaphilippe va-t-il faire durer le plaisir, comme l'an passé lorsqu'il avait conservé la tunique dorée durant 14 jours ? Et même s'il prétend ne pas viser le classement général cette année encore, le Français de 28 ans est-il finalement un candidat crédible à la victoire finale à Paris le dimanche 20 septembre ?

Avec son final en altitude (1.825 m) au terme d'une ascension de 7,1 km à 6,7% de pente moyenne, cette 4e étape entre Sisteron et Orcières-Merlette (160,5 km) va permettre d'éclaircir plus encore la situation du coureur de la formation Deceuninck, ainsi que la hiérarchie du peloton. Les Jumbo sont-ils forts qu'annoncé ? Vont-ils tenter un premier écrémage ? Où en sont Bernal et Ineos ? Et Thibaut Pinot ?

Avant de se frotter à l'ultime montée, trois ascensions de 3e catégorie et une de 4e catégorie sont au programme. Il s'agit dans l'ordre du col du Festre (7,6 km à 5,3 %), de la côte de Corps (2,2 km à 6,3 %), de la côte de l'Aullagnier (3 km à 6,4 %) et de la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,8 km à 6,8 %). Départ fictif à 13h25, réel à 13h30, arrivée prévue entre 17h20 et 17h45.

Tour de France 2020 : le profil de la 4e étape

Le film de l'étape :

14h08 - Toujours près de 4 minutes d'avance pour les Français Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) et Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), le Letton Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), l'Allemand Nils Politt (Israel Start-Up Nation) et le Belge Tiesj Benoot (Lotto Soudal). 131 km à parcourir.



13h56 - Peloton en file indienne à 141 km de l'arrivée, avec deux équipiers de Alaphilippe en tête. 4'08" de retard sur les 6 hommes de tête.



13h52 - Principale menace pour Alaphilippe aujourd'hui, le Britannique Adam Yates, son dauphin au classement à seulement 4 secondes. Les autres favoris sont à 17 secondes.



13h49 - Écart stabilisé à 3'36". 146 km à parcourir.



13h45 - Au classement général, le mieux classé dans l'échappée est Alexis Vuillermoz, 46e à 3 minutes et 53 secondes de Julian Alaphilippe.

Dans l'échappée le mieux classé au général n'est autre que le coureur d'AG2R Alexis Vuillermoz. Il pointait ce matin à 3'53" de Julian Alaphilippe. #TDF2020 pic.twitter.com/BXeuoWeXJz — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 1, 2020

13h42 - L'écart a vite pris des proportions importantes : 3'34" en faveur des échappés. Le peloton laisse filer pour l'instant.



13h38 - 1'12" d'avance pour les 6 hommes de tête sur le peloton. 154 km à parcourir.



13h33 - Alexis Vuillkermoz a été rejoint par 5 autres coureurs, les Français Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) et Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), le Letton Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), l'Allemand Nils Politt (Israel Start-Up Nation) et le Belge Tiesj Benoot (Lotto Soudal).

Levé de drapeau, c'est parti pour 160,6 km ! Vuillermoz, Benoot, Burgaudeau, Politt, Neilands et Pacher sont partis pour l'chappée matinale. Rideau dans le peloton derrière. #TDF2020 pic.twitter.com/cH7chBzUSn — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 1, 2020

13h31 - Premier attaquant du jour,n le Français Alexis Vuillermoz (AG2R).



13h31 - C'est parti pour cette 4e étape, la voiture du directeur de course vient de s'écarter.



13h27 - Le top 30 du classement général :



1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 13 h 59:17.

2. Adam Yates (GBR/MIT) à 4 secondes

3. Marc Hirschi (SUI/SUN) 7.

4. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 17.

5. Davide Formolo (ITA/UAE) 17.

6. Egan Bernal (COL/INE) 17.

7. Tom Dumoulin (NED/JUM) 17.

8. Sergio Higuita (COL/EF1) 17.

9. Guillaume Martin (FRA/COF) 17.

10. Esteban Chaves (COL/MIT) 17.

11. Nairo Quintana (COL/ARK) 17.

12. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 17.

13. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 17.

14. Richard Carapaz (ECU/INE) 17.

15. Primoz Roglic (SLO/JUM) 17.

16. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 17.

17. Romain Bardet (FRA/ALM) 17.

18. Bauke Mollema (NED/TRE) 17.

19. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 17.

20. Pierre Latour (FRA/ALM) 17.

21. Miguel Ángel López (COL/AST) 17.

22. Enric Mas (ESP/MOV) 17.

23. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 17.

24. Damiano Caruso (ITA/BAH) 17.

25. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 17.

26. Mikel Landa (ESP/BAH) 17.

27. Pierre Rolland (FRA/VCC) 17.

28. Nicolas Roche (IRL/SUN) 17.

29. Rigoberto Uran (COL/EF1) 17.

30. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 17.

13h25 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.