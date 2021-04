BENOÎT DURAND / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Crédit Image : BENOÎT DURAND / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 13:39 | Date : 12/04/2021

publié le 12/04/2021 à 18:38

Une fusillade devant un hôpital en plein Paris. Un restaurateur du XVIe arrondissement de Paris, installé juste devant l'hôpital Henry Dunant où a eu lieu cette fusillade lundi 12 avril, a tout vu.

Covid-19 oblige, Arnaud fait actuellement de la vente à emporter : "J'étais en train de vendre des cafés, j'ai entendu une détonation, je me suis retourné, j'ai vu un mec tomber au sol, un noir de 35 ans, plutôt jeune. Il y avait un mec derrière lui, encapuchonné, avec un masque, peau claire, qui lui a tiré dessus une première fois. L'autre est tombé et il l'a terminé dans la tête. Deux coups de feu au sol à bout portant. Après il est reparti en marchant, tranquillement, sans courir, sans panique. Il a dû faire 200 mètres pour retrouver un scooter qui l'attendait mais il n'était pas stressé. Pour moi, ça ressemblait à un contrat professionnel, c'était ciblé, c'est certain".

Pour les enquêteurs, tout laisse penser à une exécution froide, préméditée. L'enquête ouverte par le parquet de Paris l'a d'ailleurs été pour assassinat, notamment. On ne connaît pas encore les motivations de l'auteur des tirs, toujours en fuite. Des équipes de la BRI sont mobilisées, prêtes à intervenir. Dans le même temps, une dizaine de policiers continuent à s'activer sur place pour en savoir davantage.

Le périmètre reste bouclé autour de l'hôpital Henry Dunant. C'est devant cet établissement privé que plusieurs coups de feu ont retenti peu avant 14h. Deux personnes ont été touchées par balles, elles ont immédiatement été prises en charge par le personnel de l'hôpital. Une agent de sécurité est dans un état grave. L'autre victime, un homme touché plusieurs fois à la tête, est décédé. À l'heure actuelle, la police ne l'a toujours pas identifié.

À écouter également dans ce journal

Royaume-Uni - Il est désormais possible pour les Anglais de boire un verre en terrasse depuis lundi matin. Grâce à une nette amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement britannique a passé une première étape dans le déconfinement avec la réouverture des magasins, des pubs ou encore des coiffeurs.

Coronavirus - Les autotests sont disponibles en pharmacie depuis ce matin, en France. Une officine sur quatre en a reçus pour l'instant. Ces tests sont réservés aux personnes asymptomatiques. D'autre part, la vaccination est ouverte pour les plus de 55 ans depuis ce lundi.

Bayern-PSG - Le PSG s'apprête à affronter le Bayern Munich pour une place en demies-finales mardi 13 avril. La dynamique est positive pour les Parisiens après la victoire en championnat à Strasbourg ce week-end, mais l'infirmerie est pleine avec notamment Marquinhos, Verratti et Icardi blessés.