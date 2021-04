publié le 12/04/2021 à 08:10

Après trois mois d'un confinement strict et une campagne de vaccination efficace et réussie, l'Angleterre déconfine. Salons de coiffure, salles de sport et terrasses rouvrent leurs portes, comme celle de Samantha, une restauratrice française installée à Londres.

"C'est fou car le Royaume-Uni a été le pays le plus touché par cette crise sanitaire et aujourd'hui il ouvre ses portes, ses restaurants, avant d'autres pays d'Europe. Peut-être qu'il y a des questions à se poser et effectivement on a été très surpris de voir qu'on ouvrait nos portes avant tous nos confrères en France. Alors certes, pour l'instant, nous ouvrons uniquement en extérieur mais on ouvre pour retrouver nos clients et non pas pour le chiffre d'affaires car malheureusement ce ne sera pas le meilleur chiffre d'affaires de l'année", déplore-t-elle.

À écouter également dans ce journal

