publié le 08/04/2021 à 08:52

Une victoire et une incroyable performance signée, une fois de plus, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé hier soir face au Bayern Munich. Le PSG l'emporte au final 3 buts à 2 dans ce quart de finale aller de Ligue des champions, doublé d'Mbappé donc, et but de Marquinhos.

De quoi prendre un sérieux avantage avant le match retour face aux Allemands, mais le calendrier est très serré. Le match retour aura lieu mardi prochain, dans cinq jours, rien à voir avec les trois semaines de battement entre les deux huitièmes de finale contre Barcelone.

C'est aussi pour cela que la dynamique est primordiale, que l'impact de la première manche est plus décisif. Le Bayern va devoir marquer deux buts de plus que le PSG pour se qualifier. Ça laisse de la marge aux parisiens, mais au vu des 31 tirs subis hier soir, le danger n'est pas loin non plus.

De plus, les champions d'Europe en titre se ratent rarement deux fois d'affilée. Les joueurs bavarois promettent un autre visage au Parc des Princes. Paris devra sans doute se passer de son capitaine et buteur Marquinhos mais pourrait compter sur le retour de Marco Verratti au milieu de terrain.

À écouter également dans ce journal

Politique - Emmanuel Macron s'apprête à annoncer, aujourd'hui,la suppression de l'École nationale de l'administration (ENA) devant des hauts fonctionnaires français. Le chef de l'État avait promis de le faire à l'issue de la crise des Gilets jaunes.



Addictions - Un consommateur sur trois a augmenté sa consommation de tabac, de cannabis ou de psychotropes depuis un an. Une nouvelle étude fait le lien entre le moral en baisse des Français et cette hausse de consommation. Cela concerne 35% des fumeurs de tabac et un tiers des consommateurs de cannabis.

Société - Les députés sont divisés, sous l'impulsion de la droite, alors qu'ils discuteront aujourd'hui d'un projet de loi visant à créer un droit à l'euthanasie. La société, elle, semble avoir avancé sur la question.