publié le 12/04/2021 à 15:22

Certes, avec les matches à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus et de ses variants qui n'en fini pas, ce chiffre n'a plus du tout le même sens à l'heure de recevoir au match retour sans public. Mais il demeure particulièrement scruté et en dit long sur le poids des buts marqués à l'extérieur sur une double confrontation en coupe d'Europe : 95% des équipes qui se sont imposés 3-2 sur la pelouse adverse lors de la première manche se sont qualifiés lors de la deuxième.

Cette statistique a été établie sur 103 précédents depuis la saison 1970-1971. Sur le papier au moins, le PSG peut donc aborder sereinement la réception du Bayern Munich au Parc des Princes, mardi 13 avril (21) en quart de finale retour de Ligue des champions. Au tour précédent, le club parisien avait même 100% de chances de qualification face au FC Barcelone après son carton (1-4) au Camp Nou (1-1 au retour, non sans trembler).

Les hommes de Mauricio Pochettino peuvent donc encore se "contenter" d'un nul, et se permettre de s'incliner d'un but d'écart sur les scores de 0-1 et 1-2. Si le Bayern s'impose à son tour 2-3, il y aura une prolongation de deux fois 15 minutes, puis une éventuelle séance de tirs au but si le score n'a pas bougé. Avec un succès par deux buts d'écart au Parc des Princes, ce sont les Allemands qui rejoindront les demi-finales.

Six défaites au Parc cette saison

Monaco l'avait fait le 21 février (0-2) dernier. Paris a aussi connu d'autres désillusions sur sa pelouse cette saison, mais qui n'entraîneraient pas une élimination face au Bayern si elles se reproduisaient : Marseille, Lyon et Lille sont venus s'y imposer 0-1, Manchester United et... Nantes 1-2.