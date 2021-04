Coronavirus : la vaccination ouverte aux plus de 55 ans dès lundi

publié le 11/04/2021 à 02:09

"On élargit la vaccination". Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé au Journal du Dimanche que la vaccination contre le Covid-19 va être ouverte à partir de lundi à tous les Français âgés de 55 ans ou plus. Il a indiqué que ce serait possible grâce à deux vaccins. Le vaccin AstraZeneca qui "dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir", ainsi que celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, proposé, "par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

Depuis le 19 mars, la France réserve aux plus de 55 ans le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, après des cas rares mais graves de troubles de la coagulation observés uniquement sur des patients moins âgés. Le vaccin américain fabriqué par Janssen-Cilag (groupe Johnson & Johnson) est quant à lui autorisé par la France depuis le 12 mars. Le ministre a indiqué que la première livraison serait de "200.000 doses", "avec une semaine d'avance". Le ministre de la Santé a rappelé "l'annonce de l'extension de la campagne vaccinale par Pfizer et Moderna à tous les plus de 60 ans à compter du 16 avril". Il a par ailleurs annoncé "l'espacement des deux doses de vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna".

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a d'abord visé les personnes les plus fragiles et âgées de plus de 75 ans ou concernées par des facteurs de comorbidité.

En raison de la lenteur de l'approvisionnement, la campagne de vaccination a démarré moins rapidement que ne l'aurait souhaité le gouvernement. Pour l'instant, le taux de couverture vaccinale avec deux doses approche les 75% chez les résidents des Ehpad, mais atteint seulement 35% chez les 75-79 ans en ville, 9% chez les 70-74 ans et 4% chez les 65-69 ans.