Les livraisons par drones dans les prisons françaises se multiplient, au grand dam de l'administration pénitentiaire. Après Fresnes, Brest, c'est à présent la prison de Sequedin, dans le Nord, qui a reçu la visite de trois drones chargés de colis qui ont été interceptés par les surveillants, dans la nuit de jeudi à vendredi 4 novembre. L'un des paquets est parvenu jusqu'à une cellule en moins de cinq minutes.

À l'intérieur, la sécurité de l'établissement pénitentiaire a trouvé près d'un kilo d'herbe, du cannabis, cinq téléphones, des chargeurs, des oreillettes, des cartes SIM. Ces livraisons par drone ne sont plus exceptionnelles, elles sont même quotidiennes selon Dimitri Jouy, représentant FO à la prison de Sequedin.

"C'est un petit coup de chance qu'on ait réussi à intercepter tout ça", explique le surveillant et représentant syndical, qui indique que le même phénomène se produirait "toutes les nuits". En plus de produits stupéfiants et de drogues, du matériel dangereux circulerait ainsi parmi les détenus, explique Dimitri Jouy. Un homme a été condamné pour avoir fait livrer, dans la même prison, un bout de scie à métaux de huit centimètres. Quant à Fresnes, un drone s'est posé dans la cour de promenade il y a quelques jours.

L'administration pénitentiaire envisage d'agir. Un plan de 13 millions d'euros est sur la table pour équiper les prisons de brouilleurs dernière génération.

