Fresnes : des détenus se font livrer drogue et téléphones par un drone

Certaines livraisons ne connaissent pas de frontières. Les détenus du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) redoublent d'inventivité pour introduire des produits illégaux dans l'enceinte de la prison. Pour preuve, leur dernier exploit : se faire livrer de la drogue et des téléphones portables par la voie des airs.

Selon une information du parquet de Créteil, relayée ce lundi 24 octobre par l'AFP, les prisonniers ont eu recours à un drone pour se fournir en drogues et téléphones portables. Dans la nuit de samedi à dimanche 23 octobre, l'appareil volant s'est posé avec son chargement dans une cour de promenade de l'établissement, a indiqué le ministère public.

Le bijou de technologie transportait trois paquets, contenant : "quatre téléphones, des câbles de chargeurs USB et deux savonnettes s'apparentant à du cannabis", a encore détaillé le parquet. Une enquête, confiée à la Brigade de gendarmerie des transports aériens, a été ouverte pour "engagement ou maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite".

Des pistolets antidrones pour endiguer les livraisons illégales

L'utilisation de drones comme moyens de livraison par la délinquance n'est pas nouvelle. Face à ce phénomène, les autorités souhaitent se mettre à la page pour lutter contre ces méfaits 2.0 : "[...] les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux fléaux", a déclaré le syndicat FO Justice dans un communiqué, publié en réaction à la découverte du drone de Fresnes.

Comme solution, le syndicat propose : "la mise en place d'un pistolet antidrone au sein des établissements pénitentiaires". Et de rappeler que Fresnes est d'ores et déjà équipé d'un dispositif antidrone et d'un appareil de brouillage.

