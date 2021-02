publié le 25/02/2021 à 08:45

Après le "click and collect", voici le "fly and collect". C'est une technique très en vogue dans les prisons françaises. Une enquête a été ouverte après la découverte d'un drone chargé de drogue qui a chuté dimanche dernier dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville (Meurthe-et-Moselle).

Visiblement, ce n'est pas la première fois que ce moyen de livraison est utilisé. Selon Fadila Doukhi, déléguée FO des gardiens de l'établissement, "c'est un petit drone avec une caméra. Il y avait de la résine de cannabis attaché à ce drone avec un lacet" avant d'alerter que "demain, ça peut être une arme".

"La prison c'est une micro-société". Les proches des détenus et les détenus sont donc prêts à faire n'importe quoi pour faire entrer des objets en prison. Fadila Doukhi explique que dans la prison de Nancy-Maxeville "il y a des parachutages tous les jours". Avec l'arrivée des beaux jours, le "fly and collect" va continuer. La déléguée FO explique que "quasiment tous les jours", de la résine de cannabis est retrouvée, ainsi que des chargeurs de téléphone. Et fait insolite, les gardiens de prison ont récemment trouvé un service à raclette.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Six adolescents ont été présentés à un juge d'instruction après la mort d'une collégienne lundi dernier, lors d'une rixe à Saint-Chéron (Essonne). Le parquet a requis le placement en détention provisoire de l’un d’eux, âgé de 16 ans, et poursuivi pour meurtre sur mineur.

Coronavirus - Jean Castex s'exprimera ce soir sur la situation sanitaire et à priori il n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer. 10 départements sont sous haute surveillance, dans les Hauts-de-France, le Grand-Est, l'Ile-de-France et la région PACA.

Vaccination - A partir d'aujourd'hui, médecins généralistes sont autorisés à injecter les premières doses du vaccin AstraZeneca à leurs patients à risques, âgés de 50 à 64 ans.