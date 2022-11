Rassemblement national : quels sont les premiers défis de la présidence de Jordan Bardella ?

La victoire de Jordan Bardella était attendue et il n'y a pas eu photo, avec un score de 84,84 %, il a été élu président du Rassemblement national. Chouchou de Marine Le Pen, roi des punchlines et bête médiatique, robotique pour ses ennemis, il a doublé tous les historiques du parti en seulement trois années.

À 27 ans, Jordan Bardella fait parfois tousser en interne et il devra trouver sa place de numéro 1 bis, dans l'ombre de Marine Le Pen, qui reste l'autorité suprême. "Tenter d'être plus qu'un super intendant, chargé des gommes et des stylos", a soufflé un cadre.

Le premier défi de Jordan Bardella est de remanier les instances du parti, placer ses proches, rétrograder ses ennemis, mais sans pour autant mettre le feu au parti. Mais également redresser l'appareil militant, le nombre d'adhérents est faible, autour de 30.000, les fédérations sont dans un mauvais état et les caisses sont vides. En effet, le RN traîne encore le poids du prêt russe comme boulet.

Enfin, réussir là où Marine Le Pen a échoué, l'implantation locale. Trouver des candidats solides pour les sénatoriales, et surtout les municipales de 2026. Être un super DRH qui sera capable de dégager les profils gênants. Rien d'évident, comme le montre le psychodrame de ces derniers jours à l'Assemblée. Grégoire de Fournas était pressenti pour être le porte-parole du parti.

