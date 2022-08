Prison de Fresnes : les prisons françaises sont-elles plus surpeuplées qu'ailleurs en Europe ?

Les problématiques relatives aux prisons reviennent régulièrement dans l'actualité française. L'organisation d'une activité de karting à la prison de Fresnes, jugée ludique par ceux qui l'ont critiquée, a fait la une des journaux ces derniers jours. Un incident qui est même allé jusqu'à provoquer une réaction désapprobatrice du ministre de la Justice mardi 23 août, appuyé par Emmanuel Macron ce mercredi.

Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, on a fait remarquer que le garde des Sceaux était plus prompt à commenter les polémiques lancées par la droite dure et l'extrême droite plutôt que d'agir sur la surpopulation carcérale. Ainsi, le député de la France Insoumise Alexis Corbière résume "toute polémique médiatique qui fait diversion sur ces faits graves est malhonnête".

Par ailleurs, ce problème endémique a été exacerbé durant les canicules de cet été. De nombreuses associations et représentants de la gauche ont ainsi rappelé les multiples condamnations de la France par des organismes internationaux. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France en 2020 concernant sa gestion des prisons. Le statut des prisons françaises, qui seraient les plus surpeuplées d'Europe, a notamment appuyé les démonstrations en question. Une critique qui se vérifie en effet par les chiffres.

Au 1er juin 2022, la France comptait 71.678 détenus. Un chiffres élevé qui va de paire avec une densité de population carcérale française : 118%. C'est-à-dire qu'il y a 118 détenus pour 100 places opérationnelles. Si le phénomène de surpopulation touche tous les systèmes pénitentiaires européens, les chiffres français sont alarmants. La population carcérale a augmenté de plus de 7% en un an en France, entre juin 2021 et juin 2022.

La moyenne européenne se situe ainsi aux alentours de 86%. Les densités carcérales de l'Italie et de la Belgique, pour lesquelles la lutte contre la surpopulation pénitentiaire est aussi un enjeu essentiel, se situent quant à elles aux alentours de 107%. "Les expériences étrangères pourraient d'ailleurs servir de source d'inspiration pour tenter de dépasser les difficultés de longue date que connaît le système pénitentiaire français", indique le site du gouvernement.

