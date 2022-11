Route du Rhum 2022 : le départ de la 12è édition reporté à mardi 8 ou mercredi 9 novembre

C’est à l’occasion du briefing météo ce samedi 5 novembre que la direction de course a annoncé aux 138 skippers sa décision de décaler le départ de la course compte tenu de la situation météo attendue en Manche sur les 36 premières heures de la course. Une décision confirmée notamment par le passage d’une très violente dépression, accompagnée d’une mer très forte barrant la route dès la première nuit et ne laissant aucune échappatoire aux marins pour sortir de la Manche.

Après consultation des prévisionnistes le directeur de course Francis Le Goff a donc décidé de décaler le départ de la 12e édition de la Route du Rhum en attendant de trouver une prochaine fenêtre plus favorable pour un nouveau départ mardi 8 novembre en soirée ou mercredi 9 novembre au matin

« Les derniers bulletins météo montrent que dès les premières heures de course il y aura des vents moyens de l’ordre de 40 noeuds et des rafales supérieures à 50 nœuds avec des creux de 7 à 8 mètres en mer. Quand on connait la situation, c’est difficile de faire partir des marins en mer » explique Francis Le Goff

La plupart des 138 skippers a considéré cette décision comme « sage »

