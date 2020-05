publié le 22/05/2020 à 18:48

C'est une première en France et elle pourrait faire jurisprudence. La justice a recadré, ce vendredi 22 mai, la ville de Bobigny, qui voulait laisser ses classes de maternelle et crèches fermées jusqu'au mois de septembre. La municipalité avait justifié sa décision en expliquant que l'âge des enfants ne leur permettait pas de respecter les gestes barrières et notamment la distanciation physique.

Le tribunal administratif de Montreuil a signifié qu'il s'agissait d'"une atteinte au droit à l'éducation" et les juges demandent donc à la mairie de définir, d'ici à début juin, des modalités pour accueillir les élèves.

Cette nouvelle n'a pas manqué de satisfaire Alix Rivière, co-présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) de Seine-Saint-Denis : "Le tribunal administratif a rappelé que la scolarisation était obligatoire à partir de l'âge de 3 ans donc on peut très bien envisager une réquisition des salles publiques pour les enfants de Bobigny. C'est très important que les parents puissent remettre leurs enfants à l'école s'ils le souhaitent." Elle a également souligné que "les parents ont joué le jeu du confinement, maintenant il faut les aider".

