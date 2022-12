Les infos de 18h - Bernard Laporte condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption

À moins d'un an de l'organisation en France de la Coupe du Monde de rugby, la Fédération française de rugby est secouée. Son patron, Bernard Laporte, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence notamment. La justice ne lui impose pas de quitter ses fonctions, mais la ministre des Sports s'en mêle. Amélie Oudéa-Castéra considère que ce nouveau contexte fait obstacle à ce que Bernard Laporte puisse, en l'état, poursuivre sa mission à la tête de la FFR.

Elle appelle à un nouveau temps démocratique aussi rapidement que possible. Le principal opposant à Bernard Laporte, Florian Grill, battu de quelques centaines de voix lors des dernières élections, appelle justement à la démission du comité directeur, l'organe qui régit la fédération. “On ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé et dire qu'il y a appel, donc c'est formidable. Je pense que comme directeur, devant l'ampleur de cette affaire, il doit démissionner pour donner la parole aux clubs", explique-t-il.

"On est parfaitement en temps et en heure pour faire une élection en mars pour nettoyer tout ça et puis pour rassembler le rugby français. Je n'ai pas envie que, pendant huit mois avant la coupe du monde, ce soit la chienlit. Oui, c'est un vrai tremblement de terre", lance Florian Grill. À 268 jours très exactement de la Coupe du monde. Ce sont donc les 1950 clubs qui pourraient fermer, ou non, les grilles de Marcoussis à Bernard Laporte qui fait appel ce soir de sa condamnation.

