Le patron de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, est jugé depuis ce 7 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour soupçons de corruption et trafic d'influence. L'ancien sélectionneur du XV tricolore (2000-2007) tente de contrer l'accusation, qui fait de lui la pierre angulaire d'un système de favoritisme impliquant l'homme d'affaires milliardaire et président du Montpellier Hérault Rugby (MHR), Mohed Altrad et Claude Atcher, récemment suspendu de ses fonctions de directeur général de la Coupe du Monde 2023.

À l'audience, l'un des hommes forts de l'ovalie semble bien mal à l'aise. Après quatre heures passées à la barre, Bernard Laporte sourit autant que possible pour répondre à toutes les questions sur le fonctionnement des différentes instances du rugby. Il s'abrite très souvent, avec son accent chantant du Sud-Ouest, derrière les avis des services juridiques de sa fédération. Pourquoi a-t-il soutenu le rachat du club anglais de Gloucester par Mohed Altrad, déjà président du club de Montpellier ? "Parce que mes services juridiques ne s'y opposaient pas. On ne va pas aller contre leur avis. Si j'avais voulu faire du lobbying, j'aurais appelé les Irlandais, les Gallois pour que l'instance européenne valide cet achat. Je ne l'ai pas fait", débite Bernard Laporte.

Le parquet national financier insiste : "Mais quelques jours plus tard, vous retrouvez monsieur Altrad pour signer un contrat. Ce contrat d'image de 180.000 €. Et là, vous ne vous dites pas que vous êtes dans une position délicate ?" "Mais pas du tout, riposte Bernard Laporte. Dans ma tête, les choses sont claires : il y a une entreprise et il y a un président de club. Si ça avait été un autre président, j'aurais fait exactement la même chose."

